شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الرئيس المصري الأسبق "مبارك" ينفي شائعات وفاته والان مع التفاصيل

المحامي فريد الديب

كذبت مصادر عدة شائعة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي الشائعة التي تم تداولها بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.



نفي فريد الديب محامي مبارك، الأنباء المتداولة حول وفاة موكله، موضحا أن الرئيس السابق بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من الوعكة الصحية الأخيرة، مضيفا أنه كان في زيارة، منذ قليل له، وأن وضعه الصحي جيد جدا وسيظل تحت الرعاية الطبية، بعض الوقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامي الرئيس المصري الأسبق "مبارك" ينفي شائعات وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.