مصدر مقرب من رئيس الجمهورية ينفي الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء

نفى مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، الثلاثاء، الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الانباء التي تحدثت عن الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء عارية عن الصحة".
وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن الاتفاق على مرشح معين لرئاسة الوزراء وطرحه امام رئيس الجمهورية لتكليفه.
وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن الاتفاق على مرشح معين لرئاسة الوزراء وطرحه امام رئيس الجمهورية لتكليفه.
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