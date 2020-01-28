احتجاجات فلسطينية على 'صفقة القرن' واشتباكات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر "الأونروا" باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.



وثمن القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة الفصائل في الضفة الغربية للمشاركة في المشاورات حول سبل التصدي لصفقة القرن.

وقال الحية "آن الأوان لأخينا أبو مازن أن يحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل ونواجه الاحتلال معك".

وطالب الحية جميع الدول العربية بالإعلان الواضح لرفض "صفقة القرن"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يرفضها.

الى ذلك، افاد موقع "روسيا اليوم"، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف وقنابل غاز باتجاه الشبان شرق خزاعة بمحافظة خانيونس بقطاع غزة.



ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية، قولها إن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الشبان الذين تظاهروا تعبيرا عن رفضهم لـ "صفقة القرن"، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.