الحلبوسي وأبو الغيط يؤكدان ضرورة المحافظة على سيادة العراق الوطنية

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة المحافظة على سيادة العراق الوطنية.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس البرلمان أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة إبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية والدولية، وأن لا تكون أرضه ساحة للصراع، والمحافظة على سيادة العراق الوطنية".
وأضاف ان "الحلبوسي عبَّر عن رغبة العراق الدائمة في التعامل مع محيطه العربي وبناء أوسع العلاقات سياسيًّا واقتصاديًّا، والحرص على تطوير العمل العربي المشترك".
وأضاف ان "الحلبوسي عبَّر عن رغبة العراق الدائمة في التعامل مع محيطه العربي وبناء أوسع العلاقات سياسيًّا واقتصاديًّا، والحرص على تطوير العمل العربي المشترك".
من جهته، أكد أبو الغيط على دعم الجامعة العربية المستمر لاستقرار العراق وازدهاره وتحقيق طموحات شعبه.
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