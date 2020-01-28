السفانة والقيثارة.. اولى مواجهات المربع الذهبي في ممتاز السلة

وفي المواجهة الاولى نجح فريق الشرطة في تجديد فوزه على الكهرباء، حيث تغلب عليه هذه المرة بنتيجة 95-75، بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71.

اما المباراة الاخرى، نجح فريق الميناء في تدارك خسارته ذهاباً امام الكهرباء، حين تغلب عليه اليوم بنتيجة 80-71، ليتاهل بفارق النقاط، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 66-62.



وسيتواجه الفائز من المباراة الاولى "الشرطة" مع الفائز من المباراة الثانية "الميناء" في المربع الذهبي.