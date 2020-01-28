السفانة والقيثارة.. اولى مواجهات المربع الذهبي في ممتاز السلة

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2020-01-28 | 18:31
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اقيمت مباريات اياب دور "بلي اوف" للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، باقامة مباراتين على قاعة دهوك.
وفي المواجهة الاولى نجح فريق الشرطة في تجديد فوزه على الكهرباء، حيث تغلب عليه هذه المرة بنتيجة 95-75، بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71.
اما المباراة الاخرى، نجح فريق الميناء في تدارك خسارته ذهاباً امام الكهرباء، حين تغلب عليه اليوم بنتيجة 80-71، ليتاهل بفارق النقاط، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 66-62.
وسيتواجه الفائز من المباراة الاولى "الشرطة" مع الفائز من المباراة الثانية "الميناء" في المربع الذهبي.
اما المباراة الاخرى، نجح فريق الميناء في تدارك خسارته ذهاباً امام الكهرباء، حين تغلب عليه اليوم بنتيجة 80-71، ليتاهل بفارق النقاط، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 66-62.
وسيتواجه الفائز من المباراة الاولى "الشرطة" مع الفائز من المباراة الثانية "الميناء" في المربع الذهبي.
المحرر: محمد خليل
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