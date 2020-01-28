استقلال طهران يكتسح الريان وينضم لمجموعة الشرطة في دوري ابطال آسيا

وتناوب على تسجيل خماسية استقلال كل من شيخ دياباتي في الدقيقة 8 والمهدي غادي هدفين في الدقيقتين 40 و47 وامير ارسلان هدفين ايضاً في الدقيقتين 84 و90.

وتأهل الاستقلال ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الحاسم رقم (2) بين الأهلي السعودي والاستقلال الطاجيكي.

