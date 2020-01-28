ترامب يعلن عن 'صفقة القرن' بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام"، موضحاً أن "خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مشيراً الى أن "رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين".



وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب"، مؤكداً أن "القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل".