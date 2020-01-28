ترامب يعلن عن 'صفقة القرن' بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مشيراً الى أن "رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين".
وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب"، مؤكداً أن "القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل".
وتابع "سنشكل لجنة ثنائية مع إسرائيل لرسم الخريطة التي ستتوافق مع خطة السلام الأمريكية"، مشيراً الى أن "هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام".
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