عبد المهدي: اتخذنا كل الاجراءات اللازمة بشأن فايروس كورونا

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشان فيروس كورونا. وقال عبد المهدي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها الخليج 365، إن "اللجنة العليا اتخذت اجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين". وأضاف أن "العراق لم يسجل اي اصابة بفيروس كورونا"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان فيروس كورونا".



وفيما يخص التظاهرات، أشار عبد المهدي، إلى ان "المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية". وفيما يخص التظاهرات، أشار عبد المهدي، إلى ان "المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية".

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