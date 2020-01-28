الإدارة الأميركية: ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين

كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن المسؤولين قولهم، إن "الرئيس ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين، وإسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد". وأضافوا أن "الموافقة الإسرائيلية على منح دولة للفلسطينيين مرهونة باتفاق أمني يحمي إسرائيل". ومن المقرر ان يعلن ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن).

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