قائمة ريال مدريد لمباراة سرقسطة في كأس ملك اسبانيا

ويحل ريال مدريد ، ضيفًا على سرقسطة، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب "لا روماريدا"، ضمن لقاءات دور الستة عشر من كأس إسبانيا.

وشهدت القائمة استمرار غياب إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، وكذلك جاريث بيل بعد إصابته في مباراة سالاماناكا قبل الماضية في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى ماريانو.



ويغيب كذلك عن المباراة، البرازيلي كاسيميرو لوجهة نظر فنية، ومواطنه المدافع إيدير ميليتاو، وكذلك إبراهيم دياز.

بينما عاد إلى القائمة الثلاثي فينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، فضلًا عن داني كارفاخال بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

قائمة ريال مدريد للمباراة:

Advertisements

حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، سرجيو راموس، فاران، ناتشو، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، خاميس رودريجيز.

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.