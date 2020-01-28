- 1/2
- 2/2
نجاة الجباليالثلاثاء 2020/1/28 10:15 م بتوقيت أبوظبي
جانب من التدريب المصري السعودي المشترك (مرجان-16)
واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب البحري المشترك "مرجان-16"، والذي يتم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر.
ووفقًا للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، شارك في التدريب من الجانب المصري، الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب وعدد من لنشات الصواريخ، إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.
وأضاف في بيان: "شارك الجانب السعودي في التدريب بالفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية من طراز PGG وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية".
وشهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر .
ويأتي تدريب "مرجان-16" في إطار خطة التدريبات المشتركة للجيش المصري لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الجيش السعودي، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين المسرح البحري بالبحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "مرجان-16".. تدريب مصري سعودي لتأمين البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.