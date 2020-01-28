بريطانيا: جونسون ناقش مع ترامب "صفقة القرن"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تكون خطوة إيجابية.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون وترامب ناقشا هاتفيا الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

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وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".





وقال ترامب إن خطته ستحقق الإزدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

ووجه الرئيس الأمريكي حديثه لنظيره الفلسطيني قائلًا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام، قائلًا: "آمل أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهدا كبيرا".