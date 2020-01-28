وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالأردن رفضا لـ"صفقة القرن"

نظم العشرات، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية؛ رفضا لإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وعبر المشاركون عن رفض الشعبين الأردني والفلسطيني لصفقة القرن، مؤكدين أن الأمة لا يمكن أن تتنازل عن فلسطين وعن القدس عاصمة لها ومقدساتها الخاصة بكافة الأديان، مشددين على أن هذه الصفقة ستسقط مهما بلغت قوة من يقف خلفها.

ودعا المعتصمون الدول العربية إلى عدم التعاطي مع هذه الصفقة لأنها ستكون بمثابة هلاك ودمار للأمة إذا ما تمت الموافقة عليها، وستسهم في المزيد من التوتر بالمنطقة.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى المزيد من العبث بأمن واستقرار المنطقة، وعلى العالم أن يقف في وجه هذه الصفقة.

ورفعت لافتات كتب عليها "سنسقط كل صفقاتكم، وندوس عليها"، و"فلسطين ليست للبيع" و"أمريكا رأس الإرهاب"، و"صفقتكم لن تمر.. تسقط صفقة القرن وعرابوها".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة بغزة، مساء الثلاثاء، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لما وصفته "صفقة ترامب- نتنياهو".

وتجمع المتظاهرون مقابل مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، ورفعوا لافتات منددة بالخطة الأمريكية ومطالبة بالوحدة، وأحرق متظاهرون دمى للرئيس الأمريكي والأعلام الأمريكية والإسرائيلية.

وتقدمت فلسطين، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى "صفقة القرن".

وطلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عقد هذا الاجتماع، بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى "صفقة القرن"، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان صادر عن الجامعة.