نجل شاه إيران للأوروبيين: نظام خامنئي يصعب ترويضه

قال رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران بين عامي 1925 و1979، الثلاثاء، إن قادة إيران متخبطون بسبب أوضاع بلاده الراهنة، داعيا الدول الأوروبية إلى التخلى عن التفاوض مع طهران ودعم مطالب الشعب الإيراني.

ووصف بهلوي (59 عاما) المقيم بالولايات المتحدة منذ 4 عقود، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، النظام الإيراني بـ"سمكة قرش يصعب ترويضها"، معتبرا أن الدبلوماسية الأوروبية إزاء الاتفاق النووي من شأنها أن تطيل عمره (النظام الإيراني) فقط.

وأضاف أن هناك اختلافات رئيسية بين احتجاجات الإيرانيين حاليا التي هتفوا فيها بالموت للديكتاتور بالشوارع والحركات الاحتجاجية الأخرى خلال السنوات الماضية، وفق قوله.

واعتبر نجل شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي أن الوقت حان لتغيير النظام الديني المستحوذ على حكم البلاد منذ عام 1979، حسبما نقلت النسخة الفارسية لشبكة دويتشه فيله الألمانية.



ولفت بهلوي الابن إلى أن مطالب الإيرانيين تجاوزت مراحل إصلاح نظام الحكم داخل بلادهم، لافتاً إلى أن الردود الدموية من جانب قوات الأمن ضد المحتجين تعكس حقيقة تخبط قادة نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد ولي عهد الأسرة البهلوية، أن الظروف الحالية لنظام خامنئي تشبه الأسابيع الأخيرة قبل سقوط نظام والده منذ 40 عاما.

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وأشار رضا بهلوي إلى أن قطاعا كبيرا من الشعب الإيراني يعاني في الوقت الراهن بسبب انتشار الجوع والفقر داخل البلاد.

وأرجع أسباب الوضع الاقتصادي السيئ لإيران إلى السياسات الخاطئة التي يتبعها نظام المرشد علي خامنئي خلال السنوات الماضية.

ودعا ولي عهد إيران السابق الدول الأوروبية إلى التفكير في التطورات الممكنة في إيران.

وأكد السياسي الإيراني المعارض ضرورة أن تركز أوروبا جودها تجاه إبادة جذور المعضلات المتعلقة بإيران، لأن هذا من شأنه أن ينهي الإرهاب ودعم المليشيات المسلحة الإقليمية وجميع أنواع المخاطر الأخرى.



ورداً على سؤال حول نوع الحكومة الإيرانية المستقبلية، قال "بهلوي" إنه يريد نظاما ديمقراطيا، وحكومة شعبية تهتم بإعادة الإعمار والتقدم الاقتصادي وتدعم مصالح مختلف شرائح المجتمع.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يستلزم التواصل الصادق مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.

واستطرد أنه (رضا بهلوي) لن يترشح لأي منصب ولا يهتم بالحصول على لقب مستقبلا، بل سيعمل على إيجاد ثقافة التسامح والتنوع والاحترام المتبادل داخل إيران.