شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للرد على خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلمة للرد على خطة السلام الأمريكية.



وبحسب قناة "العربية"، فإن عباس سيدلي بكلمة مقتضبة ردا على الخطة الأميركية.

وأضافت القناة، إن القيادة الفلسطينية في اجتماع متواصل في رام الله.

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