شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع التظاهرات في قطاع غزة بعد إعلان "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اندلعت مظاهرات مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة رداً على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.



وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.

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