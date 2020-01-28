شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتنياهو: الإدارة الأميركية ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الإدارة الأميركية ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".



وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن" اللاجئين الفلسطينيين "ليس لديهم الحق بالعودة" بموجب خطة السلام.

وتابع نتنياهو، إسرائيل "ستحتفظ بالسيادة" على غور الأردن بموجب خطة السلام

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