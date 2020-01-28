ترامب: خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل قطعت اليوم خطوة كبيرة نحو السلام، لافتًا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن لأول مرة عن خريطة للأراضي التي سيقدمها مقابل تحقيق السلام.

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن": "هذه أول مرة إسرائيل تنشر خريطة تتحدث عن الأراضي التي ستقدمها مقابل تحقيق السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكي، إنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة مع إسرائيل من أجل جعل هذه الخريطة واقعية بشكل أكبر، وبإطار زمني، حتى يكون الاعتراف قابل للتحقيق.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، مضيفًا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب".