شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: خطة السلام ستحقق الأمن والسلام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 واشنطن - الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، "قدمت خطتي للسلام لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "مسار السلام سيكون بناء لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وبين أن "خطة السلام ستحقق الأمن والسلام والازدهار للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي". Advertisements وقال الفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل". وأشار إلى أن إسرائيل قدمت للمرة الأولى خريطة للمناطق التي استعدت لإخلائها ومضى "نتنياهو أبلغني موافقته على الخطة الأميركية كأساس للمفاوضات المستقبلية.

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