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بث مباشر للمؤتمر الصحفي لإعلان صفقة القرن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لإعلان صفقة القرن

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، "قدمت خطتي للسلام لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "مسار السلام سيكون بناء لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

 

وبين أن "خطة السلام ستحقق الأمن والسلام والازدهار للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

 

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وقال الفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل".

 

وأشار إلى أن إسرائيل قدمت للمرة الأولى خريطة للمناطق التي استعدت لإخلائها

 

ومضى "نتنياهو أبلغني موافقته على الخطة الأميركية كأساس للمفاوضات المستقبلية.

 

 

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