ترامب: نتنياهو وغانتس عبّرا عن دعمهما لخطة السلام الأميركية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 واشنطن - الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن نتنياهو وغانتس عبّرا عن دعمهما لخطة السلام الأميركية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي للإعلان عن خطة السلام. Advertisements وكان مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، ذكروا أن إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن. وأضاف المسؤولون، أن خطة ترمب تقترح تجميد الاستيطان لمدة 4 سنوات وبين المسؤولون أن إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة ويقترح ترمب حل الدولتين و القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين

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