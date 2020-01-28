ترامب في افتتاح كلمته لصفقة القرن: إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام.

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