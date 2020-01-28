شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة الفلسطينية: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تمنح إسرائيل الضوء الاخضر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

قال المبعوث الفلسطيني إلى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق



الأوسط تمنح إسرائيل بشكل فعلي الضوء الأخضر لإقامة دولة فصل عنصري.

وقال حسام زملط الذي سبق وشغل منصب رئيس البعثة الفلسطينية لواشنطن ومستشار استراتيجي للرئيس محمود عباس: ”هذا سيرك سياسي.. إنها مسرحية سياسية محزنة“.

ورغم أن المقترح الذي سيعلن عنه ترامب ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) في واشنطن، ربما

يشير إلى إقامة دولة فلسطينية، يقول زملط إنها لن تكون لها مقومات دولة حقيقية، وستتيح للإسرائيليين مجالا لكي

يحولوا الأراضي الفلسطينية إلى مناطق على غرار بانونستان في جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري.

وأضاف في مقابلة مع رويترز: ”هذه دولة ميكي ماوس.. 28 يناير 2020 سيمثل ختم القبول الرسمي من الولايات

المتحدة لنظام فصل عنصري متكامل تطبقه إسرائيل.. التاريخ سيذكر اسم ترامب باعتباره الشخص الذي دفع

إسرائيل في الاتجاه الخاطئ“.

وظلت تفاصيل الخطة، التي وضعها غاريد كوشنر صهر ترامب وغيره من المستشارين المقربين على مدى العامين

الأخيرين، طي الكتمان. ووجهت دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن لعرض الخطة

لكن لم يحضر أي فلسطينيين.

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وذكر زملط أن ما استبعدته الخطة من الاتفاق، المشار إليه بإطار عمل السلام، أصبح معروفا بما يكفي لإدراك أنها

لن تكون مقبولة للفلسطينيين والعالم العربي.

وتابع: ”لا يوجد شيء عن القدس أو عن حدود 67“ في إشارة إلى هدف الفلسطينيين بإقامة عاصمتهم في القدس

الشرقية وترسيم حدود دولتهم على طول الحدود التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل

الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يقترح إطار العمل أن تحتفظ إسرائيل بعدد كبير من المستوطنات اليهودية التي بنتها

على طول الضفة الغربية، بالإضافة إلى جزء كبير من الأراضي على طول نهر الأردن ومناطق حيوية من القدس الشرقية.

وقال زملط :“هذه ليست صفقة سلام. هذا تحويل لشعب فلسطين وأرض فلسطين إلى بانونستان أخرى“. وكان يشير

إلى مناطق مستقلة كان يعيش فيها السود إبان فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأردف قائلا: ”بعد ظهر اليوم، سيدفع ترامب إسرائيل ونتنياهو من فوق التل وإلى هاوية الفصل العنصري“.

وثارت تساؤلات كثيرة عن سبب اختيار ترامب هذا التوقيت للإعلان عن خطته التي تأجلت عدة مرات بسبب

غموض المشهد الانتخابي في إسرائيل.

وقال زملط، إنه ”من الواضح أن التوقيت يهدف للتشتيت، إذ يسعى ترامب لصرف الانتباه عن محاكمته في مجلس

الشيوخ في إطار مساءلته والتحقيق مع نتنياهو بتهم، وتحسين فرصهما في الانتخابات“، مضيفا: ”ربما يجد الجميع

صعوبة في عدم الضحك على هذا السيرك، لكننا نحن الفلسطينيين لا نضحك“.