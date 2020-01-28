شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها في مختلف الأتجاهات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكينزي ،العلاقات الثنائية وفرص تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم باليمن حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية ، واستعرض الجانبان التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.. وما تمثله من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية.



وقال الرئيس اليمني من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديدا للمنطقة والعالم وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً من خلال سعي إيران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب، مشيرا إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وأدواتها في المنطقة . و من جهته قال الجنرال ماكينزي إن العلاقات التي تجمع البلدين غاية في الأهمية ولقاء اليوم يأتي تأكيدا ودعماً لذلك التعاون وتوطيد العلاقات، مقدما تعازيه للرئيس اليمني بضحايا الاعتداء الحوثي على مسجد مأرب . وأكد دعم بلاده لليمن وشرعية الرئيس اليمني لمواجهة دعم إيران لتلك المليشيات واذرعها الإرهابية في المنطقة ،مشيرا لتعزيز التعاون والعمل معاً في خط مشترك لمواجهة تلك التحديات والقضاء عليها.. لافتاً إلى أهمية تفعيل دور خفر السواحل اليمنية في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الانقلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها في مختلف الأتجاهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.