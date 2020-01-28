الجيش الليبى: لن نتفاوض مع الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركى لبلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اللواء فرج المهدوى، رئيس أركان القوات البحرية الليبية، إنه لن يتم التفاوض مع حكومة الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركى أردوغان إلى ليبيا، وأضاف المهدوى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبى سيطرح خلال الاجتماع الأول له فى جنيف، شروطه، مشددا على أنه لن يتم التفاوض إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم الرئيس التركى للبلاد، ثم يتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذى ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، مؤكدا أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته. من جهته، قال قيادى عسكرى بالقيادة العامة للجيش الليبى، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التى اتفقت الأطراف الدولية فى مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، ستجتمع مطلع الشهر المقبل بمدينة جنيف السويسرية.



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