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ضيفة صينية تنقل كورونا إلى ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بكين

وصل فزع فيروس كورونا القاتل إلى ميونخ بعدما تأكدت إصابة شخص ألماني بالمرض القاتل، فيما ارتفع عدد الذين توفوا بسبب الفيروس في الصين إلى 106 أشخاص، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وذكرت مصادر من أجهزة صحية بألمانيا أن العدوى لدى الرجل الألماني الذي تم التحقق من إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد حدثت من ضيفة صينية بشركة الرجل.

وأوضحت المصادر أن السيدة المنحدرة من الصين كانت تتلقى تدريبا لدى الشركة التي تقع في مقاطعة شتارنبرج في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وأن الرجل يوجد حاليا في مستشفى «شفابينج» في مدينة ميونخ.

وعلى إثر التحقق من حالة الإصابة الأولى بالفيروس في ولاية بافاريا وبألمانيا بأسرها، أعلنت وزيرة الصحة المحلية بالولاية، ملاني هومل أمس، أن الولاية أطلقت خطا ساخنا للمواطنين لهذا الأمر فقط. وقالت الوزيرة إن السلطات تتعامل «مع الوضع على محمل الجد تماما، وإننا في حالة استعداد جيدة أيضا».

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من جهته دعا سلطان ماليزيا، عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، أمس المسلمين في بلاده إلى أداء صلاة الحاجة، في ظل المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية عن مشرف القصر الوطني، أحمد فاضل شمس الدين، قوله «إن السلطان وجهت هذه الدعوة للجوء إلى الله، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لازمة أخرى للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بسرعة في الصين ودول أخرى بما فيها ماليزيا».

وأفاد بأنه يتابع عن كثب هذه التطورات، معربا في الوقت نفسه عن قلق الملك على سلامة المواطنين الماليزيين المقيمين في البلاد وخارجها، جراء تفشي هذا المرض.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد. وشدد جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقال جين بينج إنه يتعين على لجان الحزب على جميع المستويات إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي، مطالبا بالوحدة في الزعامة والقيادة، والعمل في أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته.

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