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عبد المهدي يتعهد بحماية السفارة الأمريكية من اعتداءات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة، د ب أ - بغداد

فيما تواصلت الانتهاكات الإيرانية لأراضي العراق والاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية فيها، دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إلى التهدئة في المنطقة، واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك.

وأكد خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، وشدد الطرفان على «متابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها إلى القضاء».

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فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي على استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تتعرض لهجمات منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في هجوم أمريكي في الثالث من الشهر الحالي قرب مطار بغداد.

وعلى صعيد الحراك الشعبي العراقي، أفاد مصدر أمني أمس بأن عميدا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في بغداد، وقال المصدر في تصريح لموقع «السومرية نيوز» إن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار صباحا باتجاه عميد متقاعد في حي الجمعيات التابع لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال».

وأضاف أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته».