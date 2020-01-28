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طائرات رحمة سعودية تنقل مصابي اليمن لمصر والأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقا لما أعلن عنه سابقا من مبادرة إنسانية في 14 مايو 2018م، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي المسمى بطائرات الرحمة من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.



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