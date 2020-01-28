مركز الأمير نايف ينفذ 344 جلسة غسيل كلوي في بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت
نفذ مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت 344 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ122 مريضا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.
من جهة أخرى تواصل الحراك الشعبي في لبنان، حيث أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت أمس الأول، تزامنا مع جلسات مجلس النواب لدراسة وإقرار موازنة عام 2020.
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