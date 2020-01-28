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سقطرى تتنفس التنمية بمشاريع سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفس أرخبيل سقطرى الصعداء بعدما سارع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتدشين عدد من المشاريع الحيوية لخدمة أهالي المحافظة في قطاعات عدة، منها المياه والصحة والتعليم والثروة السمكية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق والمطارات والموانئ.وساعدت المملكة أهالي جزيرة سقطرى على مواجهة الأعاصير والحالات المدارية التي تضربها أكثر من مرة في العام الواحد، وينتج عنها السيول والأمطار الغزيرة التي تخلف أضرارا كبيرة. وجاءت المشاريع السعودية لتلامس احتياجات المواطن اليمني، وتحسن المعيشة اليومية للسكان من خلال استحداث فرص العمل، عبر العمل في مختلف المشاريع السعودية التنموية.

وقدم البرنامج السعودي دعما شهريا لمادة الديزل لتشغيل المضخات المائية في سقطرى، بالإضافة إلى مشاريع شبكات مياه، ومشاريع إنشاء السدود المائية والبرك التجمعية للمياه، إلى جانب مشاريع إنشاء الخزانات المائية، ومشاريع حفر الآبار، ومشروع توفير صهاريج نقل المياه، وسد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.

تعليم وصحة

ودعم البرنامج السعودي مشاريع دعم فرص التعليم والتعلم في جزيرة سقطرى، من خلال إنشاء 4 مدارس «سيرهن، معاذ بن جبل في قاضب، علي بن أبي طالب في ديحمض، قلنسية»، ووفر 8 باصات مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس، إلى جانب استفادة أبناء وبنات جزيرة سقطرى من مشروع طباعة الكتب الدراسية.

وفي قطاع الصحة عمل البرنامج على تأثيث المستشفى وتزويده بالمقاعد والأسرة الطبية، بالإضافة إلى تزويده بالطاقة اللازمة للتشغيل، والذي يشمل ربط المستشفى بالكهرباء العمومية، وتوفير وسائل النقل للمصابين والمرضى من خلال سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، مع تأهيل وترميم مركز نوجد الصحي، ومشروع تأهيل وترميم مركز صحي عمدهن، بالإضافة إلى تجهيز كلا المركزين بالمعدات الطبية.

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قوارب الصيادين

ووفر البرنامج 100 قارب مزودة بمحركات حديثة، دعما للإنتاج الغذائي المستدام في قطاع الثروة السمكية، واستفاد منها الصيادون المتضررون من الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت المحافظة.

وأكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جميع الأعمال في محطة كهرباء حديبو، والتي تولد طاقة كهربائية بقوة 3,75 ميجا فولت أمبير. وستسهم هذه المحطة في دعم الخدمات الأساسية في المحافظة، ليستفيد منها كل أهالي الجزيرة. وتشمل محطة كهرباء حديبو المبنى الرئيس للمحطة، بالإضافة إلى خزانات المحروقات، وتزويدها بمولدات احتياطية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي. كما يقوم البرنامج بتزويد المحطة بالمشتقات النفطية. وأنشأ البرنامج مشروع محطة كهربائية متكاملة في مديرية قلنسية، تشمل المباني والخزانات والمولدات.

ونال قطاع النقل والطرق الدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تطوير ميناء جزيرة سقطرى، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للميناء وتحسين قدرته، والتي انعكست إيجابا على حجم التدفقات الخاصة بالمواد الطبية والشحنات

التجارية، وعزز من كفاءة إيصال المساعدات الإنسانية.

كيف استنفرت السعودية لصد أعاصير سقطرى؟