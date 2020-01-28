أردوغان يواصل هجومه على حفتر: لا يملك صفة رسمية في ليبيا ولا المجتمع الدولي





واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومه على قائد الجش الليبي المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أنه يمتلك أي صفة رسمية له حاليا لا في ليبيا ولا المجتمع الدولي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء أن "حفتر غير مهتم بالحل، بل على العكس يستعين بمرتزقة فاغنر" على حد قوله، مطالبا بضرورة توقف حفتر عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا، قال أردوغان: "ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض.

الخارجية الروسية

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كما لم يسبعد بوغدانوف أن يقوم قائد الجيش الليبي الوطني اللواء خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو للتفاوض.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.