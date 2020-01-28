نتانياهو: سأعمل مع ترامب على تحقيق خطط السلام من اجل حماية اسرائيل

أعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو، خلال اعلان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن خطته للسلام، ان "حضور سفراء ​البحرين​ وعُمان و​الإمارات​ في احتفال اعلان ​صفقة القرن​ في ​البيت الابيض​ هو مؤشر إيجابي لخطة اسسلام في ​الشرق الأوسط​"، موضحاً ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعترف بحق ​إسرائيل​ في السيادة على غور ​الأردن​".

ولفت الى ان "الخطط السابقة للسلام كلها فشلت لأنها لم تعبّر عن مصالح إسرائيل الحيوية وتطلعات ​الفلسطينيين​، وخطة ترامب للسلام مسار واقعي لسلام مستدام"، مشدداً على انه "سيعمل مع ترامب على تحقيق خطط ​السلام​ من اجل حماية اسرائيل"، مبيناً انه "وافق على التفاوض مع الفلسطينيين لأن خطة ترامب للسلام تحقق توازنا، وترامب اعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها، وبما يخص مشكلة اللاجئين يجب أن تحل خارج إسرائيل، وان خطة السلام مسار واقعي لسلام مستدام"، مبدياً "استعداده لاغتنام هذه اللاحظات لتغير التاريخ، وان واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل، وان اللاجئين الفلسطينيين "ليس لديهم الحق بالعودة" بموجب الخطة"، موضحاً ان "اسرائيل كان لديها اصدقاء كثيرون ومميزون في اميركا، ولكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاوزهم جميعاً، والبطبع نحن فخورين بترامب كصديق لنا".

وشدد على ان الخطة التي عرضها ترامب تدعو لـ"نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية ولحل مشكلة اللاجئين خارج دولة إسرائيل، وهي تساعد في تقديم التوازن الحقيقي، وبالطبع بفضل هذه الخطة سنفتح باب المفاوضات مع الفلسطينيين"، مشبهاً هذا "اليوم بيوم اعتراف الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل".