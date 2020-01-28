عمليتا اغتيال لأستاذ جامعي وعميد سابق في العراق

أفاد مصدر أمني في ​العراق​، بأن عمليتي إغتيال حدثتا صباحاً لأستاذ جامعي ولعميد سابق في ​الجيش العراقي​.

وقال المصدر لـ"روسيا اليوم" أن "مسلحين مجهولين إغتالوا الدكتور ​محمد حسين​ علوان، أستاذ في كلية التربية بالجامعة المستنصرية في ​بغداد​"، موضحاً أن "عملية الاغتيال حدثت في حي البنوك الواقع بشمال شرقي العاصمة العراقية".

في سياق متصل لفت المصدر إلى أن "مسلحين مجهولين أيضا اغتالوا عميدا سابقا في الجيش العراقي بمنطقة الدورة جنوبي بغداد