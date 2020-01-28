مسؤول بحماس: بيان ترامب عدواني وخطته بشأن القدس هراء

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "حماس" اعتباره ان "بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدواني وخطته بشأن ​القدس​ هراء ​​​​​​". إضغط للمزيد

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