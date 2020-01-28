رفض طعن مجدي عبد الغني وتأكيد سجنه في مصر

رفضت ​محكمة​ جنح الدقي في مصر، طعن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق مجدي عبد الغني، على حكم بسجنه لمدة عام، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بحبس عبد الغني وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وقد جاء الحكم بعد اتهام عبد الغني بالامتناع عن تسليم حصة الميراث المستحقة لأقاربه، الذين أقاموا دعوى، اتهموه فيها بحرمانهم من حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بمنطقة الوراق بالقرب من ​كورنيش النيل​.