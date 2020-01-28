حذر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره السنغالي، ​ماكي سال​، من "تدفق موجة كبيرة من ​اللاجئين​ السوريين في منطقة إدلب نحو ​تركيا​"، مشددا على أن "بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع، وهي تعمل حاليا على إنشاء أماكن لإيواء اللاجئين من إدلب وحمايتهم من البرد و​الأمطار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع موجة النزوح من إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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