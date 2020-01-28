اختفاء غامض للفنانة الروسية ناتاليا أندريتشينكو في المكسيك

أعلن وكيل العلاقات العامة للفنانة الروسية الشهيرة ناتاليا أندريتشينكو ، يان ترونتسوف، أنه عجز عن الاتصال بها خلال فترة تزيد عن يوم واحد. وأشار إلى أن الممثلة البالغة من العمر 63 عاما "زارت السبت في 24 من هذا الشهر صديقتها في منطقة كانكون بالمكسيك، ثم غادرت منزلها لوعكة صحية، ولم يستطع أحد الاتصال بها بعد ذلك".
ولفت وكيلها إلى أنه "لم أتمكن حتى من الاتصال بابنها، لكن يبدو أنه ليس على علم بأوضاعها لأنهما لم يتواصلا إلا نادرا، وبدأت الاتصال بزملائها وأصدقائها الذين تواصلوا معها يوم الخميس".
يذكر أن الممثلة السوفيتية الروسية، ناتاليا أندريتشينكو، معروفة بمشاركتها في تصوير أفلام " ماري بوبينس" "قصة الحب العسكرية الميدانية"، ليدي ماكبت في مديرية متسينسك".
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