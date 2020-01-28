أعلن "المؤتمر الشعبي" وحركة "فتح" في بيان مشترك، بعد زيارة وفد من الحركة برئاسة أمين سرها في ​الشمال​ ​أبو جهاد فياض​، "المؤتمر الشعبي اللبناني" في طرابلس، "رفض مشروع صفقة القرن، الذي يشكل عدوانا خطيرا على القضية ال​فلسطين​ية والحق التاريخي للشعب في أرضه ومقدساته"، مشيراً الى ان "المشروع الترامبي يضرب القرارات الدولية عرض الحائط، ويؤكد أن ​الإدارة الأميركية​ شريكة في العدوان المستمر على ​الشعب الفلسطيني​، الذي يعاني الحصار والاستيطان والاعتقال والابعاد"، مشددا على "ضرورة استعادة وحدة الصف الفلسطيني وتذليل كل العقبات من أمام الوحدة الوطنية"، مؤكداً ان "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ولن يقبل عنها بديلا، وقد أثبتت السنوات أنه شعب جبار عنيد لا ترهبه الآلة العسكرية الصهيونية ولا الدعم الأميركي المفتوح للعدو"، لافتا إلى أن "الشباب الفلسطيني الثائر لن يتوقف عن نضاله حتى تحقيق كامل أهدافه في الاستقلال والأرض والتحرير والعودة وهو لن يقبل بديلا عن ​القدس​ عاصمة لدولة فلسطين التاريخية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء فتح والمؤتمر الشعبي في طرابلس: نرفض صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.