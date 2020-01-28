السفير الأميركي لدى مصر: نسعى لحل سياسي للأزمة الليبية

أعلن السفير الأمريكي لدى ​القاهرة​ جوناثان كوهين، ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الحل العسكري، وهي تبذل جهوداً فى هذا الإطار، بما يحافظ على مقدرات الليبيين". وفي وقت سابق، اوضح الرئيسان الأميركي ​دونالد ترامب​ والمصري ​عبد الفتاح السيسي​، إنهم يدعمان "​ليبيا​ الموحدة". إضغط للمزيد

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