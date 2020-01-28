نقلت "شبكة ​سكاي نيوز​" عن مسؤولون كبار في ​الإدارة الأميركية​ قولهم ان "الرئيس ​دونالد ترامب​ يقترح في صفقة القرن حل الدولتين ل​إسرائيل​ و​الفلسطينيين​ وأن تكون ​القدس الشرقية​ العاصمة الفلسطينية". وأعلنوا ان خطة ترامب للسلام تقترح تجميد الاستيطان لمدة 4 سنوات. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون بالادارة الاميركية: خطة ترامب للسلام تقترح تجميد الاستيطان لمدة 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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