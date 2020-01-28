مظاهرات حاشدة في فلسطين احتجاجا على صفقة القرن

شهدت الأراضي الفلسطينية ​احتجاجات​ حاشدة على خطة ​السلام​ الأميركية للشرق الأوسط، المعروفة بـ "​صفقة القرن​"، والمنتظر نشرها. وخرج آلاف المواطنين في ​تظاهرة​ حاشدة بمدينة غزة، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر "​الأونروا​" باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأميركي والصمت العربي على بنود الصفقة. وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.

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