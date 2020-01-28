أفادت مجلة breaking defense الأميركية ان"الولايات المتحدة الاميركية شرعت في إنشاء ثلاثة قواعد عسكرية جديدة في ​العراق​"، مشيرة الى ان "القواعد ستقام في محاذاة الحدود المشتركة مع ​إيران​ بالقرب من السليمانية وحلبجة واربيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلة اميركية: اميركا شرعت بإنشاء 3 قواعد عسكرية عند الحدود العراقية الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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