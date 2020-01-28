الصحة العالمية: اتفاقنا مع بكين على إرسال خبراء لقيادة الإجراءات ضد الوباء

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في بيان، عن "اتفاقها مع بكين على إرسال خبراء دوليين إلى ​الصين​ في أقرب فرصة لقيادة الإجراءات العالمية ضد الوباء"، مشيرةً الى "أهمية اكتشاف مدى قابلية الفيروس للانتشار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتوائه".

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