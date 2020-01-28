روحاني: نأمل أن يخرج جميع أفراد شعبنا إلى مراكز الاقتراع في 21 شباط

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية المقررة في 21 شباط.
وخلال كلمة بثها التلفزيون بمناسبة تدشين مشاريع لتصفية المياه قرب طهران، أشار روحاني إلى أنه "نأمل أن يخرج جميع أفراد شعبنا إلى مراكز الاقتراع للمشاركة لأن هذه الانتخابات ستنعكس على سياستنا الاقليمية والدولية، وكذلك في إيران".
ويبذل ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين، والذي أوصل روحاني إلى السلطة في 2013، جهودا حثيثة لتجنب خسارة غالبيته في الانتخابات.
وأمس، حذر روحاني من التهديدات "للديموقراطية والسيادة الوطنية" بعدما استبعد مجلس صون الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون 9500 مرشح محتمل من خوض الانتخابات، أي ما يعادل نحو ثلثي المرشحين البالغ عددهم 14500 إلا أنه يسمح للمرشحين المستبعدين الطعن في القرار قبل الانتخابات.
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