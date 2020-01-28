سفير إثيوبيا بروسيا: سنبني محطة الطاقة النووية في البلاد وفقاً للاتفاقيات مع روسيا

أعلن سفير ​إثيوبيا​ لدى ​روسيا​، ألمايهو تيغينو، أن "بلاده تقوم بالعمل التحضيري لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد، وفقاً للاتفاقيات مع الجانب الروسي"، موضحاً انه "منذ توقيع الاتفاقية في إثيوبيا، تم بالفعل عقد اجتماعين للخبراء في "روس آتوم" وموظفي وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، حيث تم إنشاء مجموعتين للعمل"، لافتاً الى ان "روسيا قد انتهت في تشرين الثاني من تسليم بلاده ​منظومة​ الدفاع الصاروخي من طراز "PantirS1" لتطوير قدراتها العسكرية الإقليمية"، مؤكداً "رغبة إثيوبيا في تحديث قواتها المسلحة وتطوير قدراتها في مجال حفظ السلام و​مكافحة الإرهاب​، وان إثيوبيا ستواصل المساهمة بقواتها في ​قوات حفظ السلام​ الإقليمية لكنها ترحب في الوقت نفسه بالدعم الدولي".

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