سعد:صفقة القرن ستولد ميتة والرهان على مقاومة أبناء شعبنا في الأمة كلها

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن الوعي والمقاومة على الصعد كافة ضرورة حتميّة لإسقاط ما يُسمّى بصفقة القرن، وقال: "إنّ ما سيعلنه الرئيس ترامب اليوم ما هو إلا تجسيد وتأكيد على المؤامرة المستمرة على أمتنا ولتصفية المسألة الفلسطينية، وهي المؤامرة التي بدأت منذ "سايكس بيكو" التي جزأت بلادنا، و"وعد بلفور" المشؤوم.

ولفت إلى انه "نحن نعتبر أن "صفقة القرن" ستولد ميتة، لأننا نراهن على أبناء شعبنا في فلسطين وفي كل الأمة الذين سيتصدّون لهذه الصفقة بالرفض والمقاومة وبكل الوسائل المتاحة عسكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً".

وقال: "إن هذه الصفقة المشؤومة ستشكل منعطفاً لتحفيز شعبنا واستنفار وعيه، لخوض غمار المواجهة بمقاومة أشرس مما كانت، لا بل أكثر من ذلك لقد كشفت هذه الصفقة عن الوجه الحقيقي البشع للولايات المتحدة الأميركية بوصفها دولة راعية للإرهاب والاحتلال والعدوان".

وأشار سعد إلى "أننا أمام مواجهة كبرى، وفي هذه المواجهة ندعو كل القوى في أمتنا، وكل ابناء شعبنا والشعوب العربية وشعوب العالم الحر لمواجهة صفقة تصفية المسألة الفلسطينية"، مؤكدا على "خيار المقاومة بوجه العدو العنصري الاستيطاني، وبأن صراعنا مع هذا العدو هو صراع وجود، وسيستمرّ حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين كل فلسطين".