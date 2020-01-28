روني لحود: تأجيل دفعات الإسكان لا تعني الإعفاء ومن يستطيع الدفع فليدفع

أعلن المدير العام لمؤسسة الإسكان ​روني لحود​، أن "المادة الجديدة في الإسكان تأتي لمساعدة الناس الغير قادرين على دفع أقساط منازلهم بهذه الظروف"، موضحاً أن "التسهيلات التي حصلت لا تعني الإعفاء عن أي قسط أو فائدة، بل مجرد تأجيل لدلدفعات لمدة محددة".

وخلال حديث تلفزيوني، طلب لحود من "المواطنين القادرين على دفع القرض كامل أو نصفه، القيام بذلك، لأن دفع القرض هو مطلوب عاجلاً أم آجلاً"، موضحاً أن "الحالة تنطبق فقط على غير القادرين بدفع الإستحقاقات".