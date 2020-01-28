أعلن المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود، أن "المادة الجديدة في الإسكان تأتي لمساعدة الناس الغير قادرين على دفع أقساط منازلهم بهذه الظروف"، موضحاً أن "التسهيلات التي حصلت لا تعني الإعفاء عن أي قسط أو فائدة، بل مجرد تأجيل لدلدفعات لمدة محددة".
وخلال حديث تلفزيوني، طلب لحود من "المواطنين القادرين على دفع القرض كامل أو نصفه، القيام بذلك، لأن دفع القرض هو مطلوب عاجلاً أم آجلاً"، موضحاً أن "الحالة تنطبق فقط على غير القادرين بدفع الإستحقاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر روني لحود: تأجيل دفعات الإسكان لا تعني الإعفاء ومن يستطيع الدفع فليدفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.