"الأحزاب العربية": صفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

إعتبرت الامانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ان "ما يسمى ب​صفقة القرن​ هي مؤامرة تشكل تحديا مصيريا لكل أحرار الأمة وينبغي علينا مواجهتها بكل ما نملك من قدرات وإمكانيات".

ورأت في بيان ان "بعد الإعلان عن بنود ما يسمى بصفقة القرن، يتأكد أنها تهدف إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​ والضرب بعرض الحائط بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق ​تقرير​ المصير للشعب الفلسطيني". وقالت "هذه الصفقة تهدف إيضاً إلى الحفاظ على الكيان المحتل ومساعدة الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الصهيوني على كسب التأييد لكسب أصوات اللوبي الصهيوني في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية القادمة ومساعدة ​نتنياهو​ لوقف الملاحقة القضائية التي تحاصره ليتمكن من العودة إلى رئاسة الوزراء مجددا".

واشارت الى ان "الإعلان عن مضمون صفقة القرن من الرئيس الأميركي ​ترامب​ بعد اجتماعه برئيس الوزراء الصهيوني ​بنيامين نتانياهو​ و​بيني غانتس​ رئيس حزب أبيض أزرق الصهيوني، يأتي تتويجاً لجملة من القرارات التي اتخذها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة والتي عبرت عن دعمه المطلق وغير المحدود للكيان الصهيوني، ابتداء من اعترافه ب​القدس​ عاصمة للكيان إلى نقل ​السفارة الأميركية​ إليها لاحقا، والاعتراف بالسيادة الصهيونية على ​الجولان​ السوري المحتل، ووقف المساعدات عن ​الأونروا​، وكذلك تجميد الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية للضغط عليها للقبول بهذه الصفقة التي تم الإعلان عن مضمونها اليوم كتتويج لهذه القرارات".

وشددت على ان "التصدي لها يكون برفض الخضوع للضغوطات الأميركية وعدم الاستجابة لشروط الصفقة والوقوف صفا واحدا لمناهضتها، وتوحيد الصف الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية على قاعدة ​الانتفاضة​ والمقاومة. ولا بد لنا في هذا المجال من الإشادة بالإجماع الذي عبرت عنه الفصائل و​الشعب الفلسطيني​ رفضا واستنكارا وإدانة لهذه الصفعةما يشكل عاملاً أساسياً لإسقاطها".