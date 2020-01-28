كرامي: اعلان ترامب صفقة القرن يؤكد الانحياز الاميركي للاطماع الصهيونية

رأى النائب فيصل كرامي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة القرن يؤكد 3 حقائق: اولا، الانحياز الاميركي للاطماع الصهيونية بأرض فلسطين. ثانيا، العجز العربي المتوّج باتفاقيات الذل والمهانة المعلنة والمستترة. ثالثا، المشروعية الحضارية والاستراتيجية لخيار المقاومة كأسلوب وحيد للتعامل مع الاحتلال الصهيوني".
وقال: "عذرا فلسطين الحبيبة، عجزنا عن تحرير ارضك وعن استرداد الحقوق والمقدسات وتمادينا في خلافاتنا وانقساماتنا،وسمحنا للفساد وللفتن البغيضة ان تنهش بنا وتدمر وحدتنا العربية. عذرا فلسطين الحبيبة، انت الآن البوصلة ومن خلال وحدة شعبك ونضاله نستلهم الأمل بغد لا بد آت نستعيد فيه نضال الامة".
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