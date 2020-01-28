أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها "اتفقت مع السلطات الصينية بشأن إرسال خبراء دوليين إلى هناك في أقرب وقت ممكن من أجل الإشراف على الجهود الرامية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد".
وأكدت المنظمة في بيان لها "وجود حاجة ماسة وعاجلة لفهم كيفية انتقال "كورونا" ومدى خطورته، لتوجيه التعليمات إلى بلدان أخرى بشأن التدابير الملائمة التي يجب اتخاذها للتعامل مع الفيروس المتفشي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: سنرسل خبراء دوليين إلى الصين لقيادة جهود مكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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